Reihenweise Verstöße: Silvester-Fans schaffen gefährliche Pyro über die Grenze

Die Bundespolizei in Sachsen hat verbotene Pyrotechnik sichergestellt. (Archivbild) © Bundespolizeiinspektion Selb dpa/lby

Bei Kontrollen an den Stadtbrücken in Bad Muskau und Görlitz sowie an der Grenzkontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz nahmen die Beamten der Bundespolizei Personen verschiedenster Nationalitäten die gefährlichen Feuerwerkskörper ab und stellte dieser sicher.

Darunter befanden sich auch Knaller, Böller und Raketen der Kategorien 3 und 4, für die man eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis besitzen muss.

Ein Lette (26) wurde mit 19 verbotenen Knallern erwischt, ein Bulgare (30) hatte eine Rakete der Kategorie 3 dabei, ein Franzose (39) eine Feuerwerksbatterie derselben Kategorie.

Eine Gruppe von Polen (15, 24, 37, 38, 42, 50) hatte sich ebenfalls mit Feuerwerk der gefährlichen Kategorie 3 eingedeckt. Darunter insgesamt 162 Knaller und eine Feuerwerksbatterie.

Auch Bewohner aus den Regionen Görlitz, Waldhufen und Radeberg hatten die Warnungen der Behörden ignoriert und verbotene Pyro nach Deutschland gebracht. Zwei junge Männer (21 und 23) hatten 20 Knaller dabei, bei dessen Herstellung deutlich zu viel Nettoexplosivmasse verwendet worden war.