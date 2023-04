Reißzwecke im Reifen: Angriff auf Landtagsabgeordneten aus Meißen?

Meißen - Mit seinem Engagement für Integration und gegen Abschiebungen macht sich der sächsische Landtagsabgeordnete Frank Richter nicht nur Freunde. Vor dem Bürgerbüro in Meißen beschädigten Unbekannte am vergangenen Freitag offenbar die Autoreifen des SPD-Politikers.

Der 62-Jährige machte sich gar die Mühe und vermaß den Beweisgegenstand. Anscheinend war jemand so wütend auf den Meißner Politiker, dass er eine 1,3 Zentimeter lange Reißzwecke für die angemessene Reaktion hielt. Diese Art von Reißnadeln seien dabei "nicht handelsüblich", so Richter.

Diese Reißnadel steckte im Reifen des Wagens von Frank Richter, nachdem er vor seinem Bürgerbüro in Meißen geparkt hatte. © Frank Richter/privat

Beim neuesten Vorfall griff Richter jedoch durch und leitete rechtliche Schritte ein: "Diesmal allerdings - bei der eingesteckten Nadel - ist eine Tat mit Vorsatz m. E. eindeutig gegeben", begründete Richter seine Entscheidung, den Vorfall zu Anzeige bei der Polizei zu bringen.

Gegenüber TAG24 erklärte Richter, dass er seitens der Polizei bereits am Mittwoch die Rückmeldung erhalten habe, dass die Anzeige des Vorfalls der richtige Schritt gewesen sei.

Auch wenn die polizeilichen Ermittlungen noch am Anfang stehen, ist eines bereits klar: Durch den Reißnadel-Vorfall am vergangenen Freitag wurde der Alltag des SPD-Politikers gestört.

Eigentlich wollte er mit seinem Wagen an jenem Tag weiter in die Nähe von Leipzig fahren. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ging es am nächsten Tag für Richter erst mal in die Werkstatt, wie der 62-Jährige auf TAG24-Nachfrage schilderte.

Richter könne sich bisher "noch keinen Reim darauf machen", warum jemand eine solche Tat beging, erklärte er abschließend.