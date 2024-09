Im Hause der Wettiner: Königlicher Nachwuchs in Sachsen!

Maria Teresita Prinzessin von Sachsen (25) mit ihrem Grafen. © dpa/Privat/Alexander Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen

Zur Welt kam die kleine Philippa am 30. August in Brüssel, wie der stolze Großvater, Prinz Alexander von Sachsen (71), verkündete. Das Paar lebt in Belgien.

Mutter und Tochter seien wohlauf, "wir gratulieren den glücklichen Eltern".

Maria Teresita ist das jüngste Kind und die einzige Tochter des Haus-Chefs Alexander, einem Urenkel des letzten sächsischen Königs. Ihre Geburt 1999 war nach fast 100 Jahren die erste einer Wettinerin in Dresden, der einstigen Residenz des früheren Herrscherhauses.



Auch mit ihrer Hochzeit am 23. September 2023 schrieb die mittlerweile 25-Jährige Familiengeschichte: Es war die erste einer Wettiner-Prinzessin seit knapp 140 Jahren in der sächsischen Landeshauptstadt.

Zu den 450 Gästen gehörten damals neben engeren Familienangehörigen auch Freunde, Bekannte und Mitglieder der Königshäuser aus Bayern und Österreich. Auch aus Chile, den USA und Dubai waren Gäste angereist.