23.08.2023 10:37 Amokalarm an Grundschule in Sachsen: Messer-Angreifer will sich anzünden

An einer Grundschule in Bischofswerda wurde am Mittwochmorgen Amokalarm ausgelöst.

Von Simone Bischof

Bischofswerda - An einer Grundschule in Sachsen wurde am Mittwochmorgen Amokalarm ausgelöst. Die Grundschule in Bischofswerda wurde am Mittwoch nach einem Amokalarm gestürmt. © Rocci Klein Dabei handelt es sich um die Grundschule an der Kirchstraße in Bischofswerda (Landkreis Bautzen), bestätigte eine Sprecherin der Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24. Der Amokalarm sei gegen 9.40 Uhr ausgelöst worden. Ersten Informationen zufolge sei ein Jugendlicher mit einem Messer durch die Schule gerannt. Dabei soll es sich um einen Schüler der siebten Klasse handeln. Ob er von der benachbarten Oberschule stammt, war zunächst nicht bekannt. Sachsen Versammlungsgesetz vor Reform: Das ändert sich für Demos in Sachsen! Vermutlich wurde ein Kind, das in die dritte Klasse geht, verletzt. Es sei von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Täter soll anschließend versucht haben, sich selbst anzuzünden. Offenbar konnte die Polizei das verhindern. Die Grundschule wurde komplett geräumt. Die Polizei stürmte das Schulgelände. Es wird geprüft, ob weiterhin eine ernsthafte Bedrohungslage besteht. Die Polizei am Einsatzort in der Kirchstraße in Bischofswerda. © Rocci Klein Die Rettungskräfte eilten umgehend zur Grundschule. © Rocci Klein TAG24 bleibt dran!

