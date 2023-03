Kommentar zu Sachsens Suche nach einem Tourismus-Masterplan: Was sich ändern lässt

Sachsen - Was nützen die schönsten Täler – wenn hungrige Wanderer vor geschlossenen Wirtschaften stehen? Wie unwirtlich wirken braun-matschige Skihänge in einer Wintersaison mit zweistelligen Plusgraden? Sachsen sucht nach einem neuen Masterplan für den Tourismus – und das sind zwei der Fragen, die auf die aktuelle Problemlage hinweisen.

Was die Personalnot immens verschärft!

Ein unflexibles Arbeitszeitgesetz macht es zudem unmöglich, dass Köche und Kellner in Spitzenzeiten freiwillig länger als zehn Stunden und anderntags verkürzt arbeiten dürfen.

Arbeitszeitgesetz, Mehrwegpflicht, Dokumentationspflichten – rund 14 Stunden müsse sich ein Gastronom in der Woche mit Bürokratie beschäftigen, bemängelte der Industrie- und Handelskammertag erst kürzlich bei der Tourismus-Anhörung im Bundestag.

Wer den Tourismus zukunftsfähig machen will, muss zudem die Ausbildungssituation verbessern. Handwerk und Service brauchen in unserer überakademisierten Gesellschaft endlich eine nachhaltige Imagekampagne – schon in den Schulen.

Und es braucht eine ehrliche Aufarbeitung der Corona-Zeit und ihrer für die Branche teils verheerenden Maßnahmen. Was war wirklich notwendig und was stellt sich im Nachhinein als Irrtum heraus?

Gerade für Hoteliers und Gastronomen ist es überlebenswichtig, darauf vertrauen zu können, dass es künftig nicht zu willkürlichen Schließungen kommt.