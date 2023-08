"Sachsen Classic" mit Star-Besetzung: Rennlegenden Täve Schur und "Strietzel" Stuck knattern mit

Schon 2002 führte die "Sachsen Classic" über die Steile Wand in Meerane. © Andreas Kretschel

Zwischen Zwickau und Dresden sind die Fahrzeuge entlang der insgesamt 544 Kilometer langen Etappen zu bewundern. Hinterm Steuer sitzen sogar zwei Rennlegenden: Ex-Radsportler Täve Schur (92) und Ex-Formel-1-Pilot Hans-Joachim "Strietzel" Stuck (72).

In einem Trabi-Cabrio fährt Täve am Donnerstag die Streckenabschnitte mit, die er als Radfahrer mehrfach bezwang: Die Steile Wand in Meerane und den Sachsenring. Stuck lenkt für das Team Volkswagen einen Golf R32 Baujahr 2003 mit 240 PS. Es ist das jüngste Fahrzeug im Teilnehmerfeld.

Das älteste ist Startnummer 3 - ein Packard Straight Eight, Baujahr 1929. "Mit der Nummer 1 startet traditionell ein Wagen aus dem Horch-Museum Zwickau, ein Wanderer W22 Sportcoupé", weiß Rallye-Leiter Dirk Johann (58).

Das Dresdner Verkehrsmuseum schickt zum fünften Mal einen Hillman Minx IIIA (Baujahr 1960, Startnr. 44) auf die Strecke. "Er steht sonst bei uns im Depot", bedauert Museumsdirektor Michael Vogt (52).

Ausfahren dürfen ihn zwei Damen: Museumspädagogin Nicole Auerswald (32) und Maria Niklaus (32), Kustorin Luftfahrt/Straßenverkehr. "Kleinere Reparaturen können wir auch selbst ausführen", sagt das Duo.

"Ihr" Hillman war übrigens in der DDR-TV-Serie "Die gläserne Fackel" über das Unternehmen Carl Zeiss zu sehen.