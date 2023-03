Heiße Diskussion in Sachsen: Frauentag bald Feiertag für alle?

Dresden - Alle Jahre wieder: Zum Internationalen Frauentag am 8. März überschlagen sich die Forderungen nach mehr Gleichberechtigung , gleicher Bezahlung und Frauenquoten. Aktuell ist der Vorschlag, den Tag in Sachsen zum allgemeinen Feiertag zu machen. Für Frauen. Und für Männer!

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Frauentag seit diesem Jahr gesetzlicher Feiertag, in Berlin bereits seit 2019.

An dieser Haltung dürfte sich auch das Brainstorming am 20. März auf dem Flughafen Dresden unter dem Titel "Denkfabrik Sachsen - Wir machen Zukunft" nichts ändern.

Der Internationale Frauentag soll in Sachsen allgemeiner Feiertag werden. So will es der DGB Sachsen, und so wollen es zumindest Teile von SPD und Linken.

Wäre das nicht ein wichtiges Signal der gesamten Gesellschaft für die Wertschätzung von Frauen?

Gegenfrage: Haben wir dazu nicht schon den Muttertag? Nein, Schluss mit lustig. Scherz beiseite: Ein Signal wäre der "Frauenfeiertag" sicher.

Aber mit dieser Symbolik wäre die Wirkung auch schon verpufft - und für die Frauen rein gar nichts gewonnen. Die Männer würden sich am Frauenfeiertag einfach wieder hinlegen oder gar nicht erst aufstehen - und die Frauen die Hausarbeit machen (die Kinder machen sie ja schon am Muttertag).

Gleichstellung der Frau funktioniert nur durch die Gleichstellung der Frau: gleiche und angemessene Bezahlung für gleiche Arbeit, Anerkennung der Erziehungs- und Pflegearbeit von Kindern und Verwandten, und damit auch de facto die Anerkennung der Doppelbelastung vieler berufstätiger Frauen - und, und, und ...

Ob dazu eine grundsätzliche Haltungsänderung nicht nur bei Männern, sondern auch bei vielen Frauen, die vielfach aus einem patriarchalischen Blickwinkel heraus erzogen wurden, genügt oder ob der Vorzeichenwechsel gesetzlich verordnet werden müsste - darüber lässt sich trefflich streiten.