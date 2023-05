Sachsen: Erster Offener Vollzug für weibliche Strafgefangene vor ihrer Entlassung

Wilsdruff - Eigentlich müssten sie im Gefängnis sitzen. Stattdessen verbringen die drei Frauen seit Januar ihre Tage auf einem Dreiseithof im Wilsdruffer Ortsteil Mohorn - das Frauenprojekt "Halbe Treppe" ist das bundesweit erste seiner Art für den Strafvollzug weiblicher Strafgefangener in freien Formen. TAG24 machte sich vor Ort ein Bild.

Ihr Tagesablauf gehorcht strikten Regeln, so Stübner. Aufstehen um Sieben, Bettruhe abends um Zehn, dazwischen die Mahlzeiten und Arbeiten auf dem Hof. Ausgang ja, aber nur zu bestimmten Zeiten. Die ersten drei Tage herrscht absolutes Handy-Verbot. Geht alles klar, werden die Regeln schrittweise gelockert. Vorbereitung für die Zeit nach der Haftstrafe.

Der Dreiseithof in Mohorn liegt malerisch am Hang. Die Abgeschiedenheit ist für das Projekt genau richtig. © Petra Hornig

Perspektivisch sollen sechs Frauen in der Wohngemeinschaft leben, zu der auch insgesamt fünf Hunde und drei Hasen gehören - und irgendwann auch die Kinder der Frauen.

Bei der Präsentation mit Beamer in der Scheune sind auch die drei Bewohnerinnen dabei.

"Wir wollten allen danken, die das hier möglich gemacht haben", sagt eine von ihnen sinngemäß.

Die Dorfbewohner befürworten das Projekt. Aber vom Start im Januar sei man überrascht worden, sagt Ortschaftsrat Stefan Beyer (68). "Es wäre gut, wenn sie mal zu unserer Sitzung kommen." Eine Grußadresse an Teamleiterin Stübner.

In Sachsen laufen zwei ähnliche Projekte - für erwachsene Männer in Dresden und für Jugendliche in Neukieritzsch (Leipziger Land).