Freie Wähler wollen als Partei für Familien in den Sächsischen Landtag

Leipzig - Die Chaostage bei den Freien Wählern in Sachsen sind lange vorbei. Die Kleinpartei richtet den Blick nach vorn und hat ein großes Ziel. Im Herbst 2024 will sie in den Landtag des Freistaates einziehen. Doch mit welchem Programm?

Thomas Weidinger (61), Vorsitzender der Freien Wähler Sachsen. © Hendrik Schmidt/dpa

Wenn es nach dem Gesetz der Serie geht, steht dem Einzug der Freien Wähler (FW) in den Sächsischen Landtag 2024 nichts mehr im Wege. Doch so einfach ist es nicht. Zuletzt konnten die Freien Wähler ihr Wahlergebnis verdoppeln, nach 1,6 Prozent 2014 folgten 3,4 Prozent der Zweitstimmen fünf Jahre später. Mit einer weiteren Verdoppelung wäre man am Ziel.

"Wir müssen einmal über diese Hürde springen. Dann können wir zeigen, wie wir Politik verstehen. Wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, wann dann", sagt FW-Landeschef Thomas Weidinger (61).

Freie Wähler und Wählervereinigungen sind traditionell in Kommunen stark. Bei den Gemeinderatswahlen 2019 kamen sie in Sachsen auf 25,8 Prozent der Stimmen. Da Vereinigungen zur Landtagswahl aber nicht antreten dürfen, wurde die Landesvereinigung Freie Wähler Sachsen als Partei gegründet. Bundesweit gelang bisher nur in Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz der Sprung in ein Länderparlament. In Bayern sitzen die Freien Wähler sogar in der Regierung. Der dortige FW-Vorsitzende Hubert Aiwanger (52) ist Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef.

Von derlei Gedankenspielen ist man in Sachsen noch weit entfernt. Nur mit ironischem Ton spricht der Leipziger FW-Chef Bernd Schulze (48) von Ambitionen: "Wir würden Herrn Kretschmer gern die Grünen abnehmen. Er ist wohl sehr unglücklich mit diesem Koalitionspartner", sagt der Banker in Richtung von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (47). "Die bayerische Lösung - eine bürgerliche Koalition ohne AfD - das gefällt mir. Es gibt in Sachsen ein bürgerliches Wählerpotenzial in der Größenordnung von 60 bis 70 Prozent", hebt Weidinger hervor.