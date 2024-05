Sachsen geht das Geld für digitale Schulen aus

Dresden - Der Digitalpakt für Schulen in Deutschland endet am 16. Mai - und seine Fortsetzung scheint in den Sternen zu stehen. Seit Dezember 2022 bemühen sich die Länder beim Bund um Lösungen für die Zukunft. Bislang ohne Erfolg. "Wir bräuchten dringend eine klare Aussage, wie es mit dem Digitalpakt weitergeht", sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (48, CDU).