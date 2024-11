Sachsen: Handeln der Politik während Corona wird aufgearbeitet

Dresden - Das Handeln der Politik in der Corona-Pandemie wird aufgearbeitet. Der von der AfD dazu beantragte Untersuchungsausschuss des Landtages ist jetzt arbeitsfähig.

Der Landtag verständigte sich am Dienstag darauf, dass der U-Ausschuss 18 Mitglieder zählen soll.

Unter dem Titel "Die Pandemie, ihre Folgen und was wir daraus lernen sollten" veranstaltete die CDU-Fraktion am Mittwoch in der Dresdner Frauenkirche ein Gesprächsforum. Als fachkundigen Gast begrüßte man dazu den Virologen Hendrik Streeck (47).