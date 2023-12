Sachsen liefert mutmaßlichen Mörder an Tschechien aus

Petrovice - Mutmaßlicher Mörder ausgeliefert: Die sächsische Polizei übergab am Mittwoch im deutsch-tschechischen Polizeizentrum in Petrovice einen mit Europäischem Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen, der im Oktober dieses Jahres seinen Arbeitskollegen in Tschechien umgebracht haben soll und der kurz darauf in Oelsnitz/V. festgenommen wurde.