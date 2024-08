27.08.2024 18:47 822 Größte der Welt: MP Kretschmer wird in Freital zum Kugel-Tester

Am Dienstag hat MP Kretschmer den größten Fahrsimulator der Welt getestet. Der steht noch in Freital, aber bald auf einem neuen Forschungscampus in der Lausitz.

Von Thomas Staudt

Freital/Hoyerswerda - Sonst regiert er, hier simuliert er. Am heutigen Dienstag testete Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) den größten Fahrsimulator der Welt. Der steht noch in Freital, aber bald schon auf einem neuen Forschungscampus in der Lausitz. Dresdens TU-Rektorin Ursula Staudinger (65, v. l.), MP Michael Kretschmer (49, CDU), Prof. Günther Prokop (54) und der Hoyerswerdaer OB Torsten Ruban-Zeh (61, SPD) waren am Dienstag bei der Demonstration auf dem Testgelände dabei. © Steffen Füssel "Dresden Driving Simulator" heißt der Fahrsimulator im Großformat. Dabei ist der gar nicht so riesig. Eine Kugel auf Rädern, darin ein halbes Auto und vor der Windschutzscheibe Videoprojektionen, die einen Streckenverlauf simulieren. Mit dem Besuch des Ministerpräsidenten an der Teststrecke der TU Dresden in Freital gaben die Verantwortlichen zugleich den Startschuss für das "Smart Mobility Lab" (SML). Der Simulator wird künftig ein Teil davon sein. Sachsen Genial digital! Sachsen zeichnet außergewöhnliche Schulen aus Beim SML handelt es sich um einen Forschungscampus rund um die Themenfelder autonomes Fahren bzw. Fliegen für Pkws, Lkws und Flugzeuge. Dazu kommen Robotiklösungen für Landmaschinen. Entstehen soll er im Hoyerswerdaer Ortsteil Schwarzkollm. Sieht aus wie ein normales Auto? Finden Prof. Prokop (l.) und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nicht. © Steffen Füssel Er heißt "Dresden Driving Simulator", steht noch auf dem Testgelände der TU in Freital, aber in absehbarer Zukunft in Schwarzkollm (Kreis Bautzen). Das Gerät ist der größte Fahrsimulator der Welt. © Steffen Füssel Die Investitionen belaufen sich auf mehr als 100 Millionen Euro. "Mit dem TU-Forschungscampus bauen wir neue Wirtschaftsstrukturen auf, von denen die Menschen in der Oberlausitz profitieren werden", sagte Kretschmer.

