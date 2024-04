So hilft Sachsen Menschen in Gaza

Dresden - Sachsen unterstützt humanitäre Hilfe für Menschen in Gaza.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) übergibt die Spende an Sachsens DRK-Präsidenten Peter Kaul (68). Das DRK koordiniert Transport, Beschaffung sowie Verteilung der Hilfsgüter mit Partnern vor Ort. © Ove Landgraf

Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) übergab am Sonntag eine Spende des Freistaates Sachsen im Wert von 110.000 Euro an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes Sachsen.

Kretschmer: "Bei Leid wie in Gaza kann und darf man nicht wegschauen. Solidarität, Nächstenliebe und humanitäre Hilfe für Menschen in Not sind für uns Sachsen wichtige Werte."

Von dem Geld sollen für etwa 4000 Familien, die im Gazastreifen aufgrund der Kämpfe auf der Flucht sind, Hygienekits beschafft werden.

Die Pakete enthalten unter anderem Waschpulver, Seife, Zahnpflegemittel und Handtücher.