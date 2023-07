Sachsen startet in die Ferien: Wo es jetzt eng wird

Die seien vor allem auf den Hauptreiserouten A 4 und A 9 zu erwarten, so Florian Heuzeroth (37) vom ADAC Sachsen. Und das liege nicht zuletzt an den Baustellen: "Es macht sich bemerkbar, dass sich der Winter, also die frostigen Temperaturen, bis Ostern gezogen haben und so einige Baustellen, die bereits beendet sein sollten, noch aktiv sind", sagt Heuzeroth.

Florian Heuzeroth (37) vom ADAC Sachsen rechnet mit Staus vor allem auf der A4. © ADAC/PR

"Es gibt kaum eine Autobahn, die nicht vom Baugeschehen betroffen ist, aber ganz besonders zwischen dem Dreieck Nossen und dem Dreieck Dresden-Nord sowie im Bereich des Tunnels 'Königshainer Berge' wird sich der Reiseverkehr ganz massiv bemerkbar machen", prognostiziert Falk Forhoff vom ADAC Sachsen.

Seine Empfehlung: antizyklisch in den Urlaub starten, in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend bzw. in der Nacht. Wichtig ist es dabei, die Fahrt in den Urlaub ausgeruht und entspannt anzutreten.

"Das zeigen die 89 Verkehrstoten, die bereits im 1. Halbjahr 2023 zu verzeichnen sind", sagt der Inspekteur der sächsischen Polizei, Petric Kleine (60).