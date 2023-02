Sachsen startet Wintersport-Offensive: 22 Millionen Euro für Skischanzen Eiskanal & mehr

Innenminister Armin Schuster (61, CDU, 2.v.r.) im Gespräch beim Wintersport-Gipfel. Schuster: "Bilder von spannenden Wettkämpfen in Sachsen sind eine unbezahlbare Werbung für den Freistaat." © Steffen Füssel

"Wir haben uns vorgenommen, hier weiter zu investieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern", verkündete Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) nach dem dritten "Wintersport-Gipfel" in der Staatskanzlei am Dienstag.

An dem Spitzentreffen nahmen Vertreter von Sportverbänden und -vereinen, Landräte sowie Bürgermeister aus den Wintersport-Regionen teil. Sie schmiedeten für die Zukunft des Sports in Klingenthal, Oberwiesenthal und Altenberg das "KOA-Bündnis".

Das KOA-Ziel ist es, eine langfristige Strategie zu entwickeln, wie der Wintersport nachhaltiger und umweltverträglicher gestaltet werden kann (etwa durch den Einsatz erneuerbarer Energien und Energieeinsparung).

"Sachsen ist ein Wintersportland, auch wenn wir sehen, dass die Winter wärmer werden und dass sie in Teilen nicht so schneesicher sind. Darauf muss man reagieren", so der MP.