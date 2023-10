04.10.2023 07:15 Sachsen tischt groß in Paris auf

Von Pia Lucchesi

Dresden/Paris (Frankreich) - Oh, là, là! Sachsen richtet am heutigen Mittwoch gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Paris einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit aus. Stephan Steinlein (62) ist seit 2023 deutscher Botschafter in Frankreich und Monaco. Bereits 1990 war er für kurze Zeit der letzte Botschafter der DDR in Frankreich. © picture alliance/dpa Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) wird dort etwa 1200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßen. Der Empfang findet im prächtigen Palais Beauharnais - der Residenz des Botschafters - statt. Sachsen wird sich dabei als Bundesland mit traditionsreichem Handwerk, innovativer Wirtschaft und tollen Reisezielen präsentieren. Sachsen In Schlangenlinien über die A4: Polizei stoppt betrunkenen Opel-Fahrer Insgesamt zwei Tage weilt der MP mit einer Delegation in Paris. Am Mittwoch besucht er den größten Startup-Campus der Welt "Station F". Danach trifft Kretschmer den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire (54). Im Fokus stehen dabei der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Am morgigen Donnerstag hält Kretschmer einen Vortrag auf einem Deutsch-Französischen Wirtschaftstag. Der deutsche Botschafter residiert im "Palais Beauharnais". Das Gebäude im Empirestil war einst von Napoleons Frau Josephine für einen ihrer Söhne aus erster Ehe eingerichtet worden. © picture alliance/dpa Der Politiker: "Ob in der Wirtschaft, der Kultur oder Forschung – wir kommen in Europa nur dann voran, wenn wir starke und verlässliche Partner an unserer Seite haben."

Titelfoto: Montage: picture alliance/dpa