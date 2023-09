Sachsen: Vermisster Pilzsammler nach vier Tagen orientierungslos im Wald gefunden

Trossin - Drama im Pilzwald mit glücklichem Ausgang: Ein Rentner (69) ist beim Pilzesammeln in der Dübener Heide offenbar tagelang orientierungslos durch dichten Wald geirrt. Erst bei einer großen Suchaktion der Polizei, an der insgesamt 17 Spezialhunde und ein Hubschrauber beteiligt waren, konnte der völlig benommene und dehydrierte Mann am Donnerstagabend gefunden werden.