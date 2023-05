Sozialwohnungen, Corona-Hilfen, Bildung: Hier hat Sachsens Aufbaubank 2022 nachgeholfen

Fast 3,8 Milliarden Euro hat die Sächsische Aufbaubank in vergangenen Jahren an Corona-Hilfen bewilligt.

Leipzig - Fast 3,8 Milliarden Euro hat die Sächsische Aufbaubank in vergangenen Jahren an Corona-Hilfen bewilligt. Nun treten andere Förderprogramme in den Vordergrund. Dazu zählen Härtefallhilfen für Privathaushalte beim Heizen. Die Nachfrage ist hier aber geringer als erwartet.

Die Zahl der Sozialwohnungen hat in Sachsen zuletzt wieder zugenommen. Der Bau wurde 2022 auch von der Sächsischen Aufbaubank gefördert. Dadurch entstanden insgesamt 1168 neue Wohnungen in Dresden und Leipzig. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Von Energiespeichern über Corona-Hilfen und Bildung bis zu Sozialwohnungen: Die Sächsische Aufbaubank hat 2022 knapp 2,4 Milliarden Euro Förderung bewilligt (Vorjahr 3,5 Mrd.). Das Gros davon kam der Wirtschaft direkt zugute (958 Mio. Euro), gefolgt von den Bereichen Infrastruktur und Kommunales (562 Mio.) sowie Bildung und Soziales (400 Mio.), wie die Förderbank des Landes am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Insgesamt konnten in 191 Programmen Hilfen in Form von Zuschüssen oder Darlehen beantragt werden. Unterstützt wurde nach Darstellung der Vorstandsvorsitzenden Katrin Leonhardt etwa der Bau von Energiespeichern. Dazu seien mit 8,3 Millionen Euro aus Landesmitteln 2030 Speicher mit 832 Ladepunkten für Elektroautos gefördert worden. Gefördert wurde auch der Bau von Sozialwohnungen: 1168 in Dresden und Leipzig. Mit Blick auf die alternde Bevölkerung wurden zudem mit Förderung fast 1500 Wohnungen barrierefrei umgebaut. Sachsen Sturm, Starkregen, Hagel: 115 Millionen Euro Schaden durch Unwetter in Sachsen Finanzielle Unterstützung gab es auch für 162 Gründer und Gründerinnen neuer Unternehmen im Freistaat.

Härtefallhilfen für Heizkosten: Anträge können noch bis Ende Oktober gestellt werden