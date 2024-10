Risse in der Brandmauer? CDU-Politiker in Sachsen fordern Gespräche mit der AfD!

Sechs nicht mehr amtierende CDU-Mitglieder fordern den Einriss der Brandmauer. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir brauchen Brückenbauer und keine Brandmauer", heißt es in einem offenen Brief, den die "Bild" am heutigen Mittwoch veröffentlichte. Den politischen Gegner solle man nicht als Feind ansehen - solange er keine Gewalt anwendet, so die Verfasser.

"Rund 30 Prozent der Sachsen haben die AfD gewählt und der Respekt vor dem Wähler fordert, auch mit den von diesen gewählten Abgeordneten zu reden", verlangen die Unterzeichner.

Doch wer will so etwas? Unter den Brückenbauern hin zu den Rechtsextremen befinden sich etwa Frank Kupfer (62), bis 2014 Umweltminister sowie bis 2018 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag war.