Sachsens Fläche in Zahlen: Überraschende Fakten auf einen Blick

222 Menschen leben in Sachsen durchschnittlich auf einem Quadratkilometer. Deutschlandweit hat der Freistaat damit die fünftgrößte Bevölkerungsdichte unter den Flächenländern. Die gesamte Wohnbaufläche beträgt dabei rund 884 km² .

3700 km² nimmt das Erzgebirge in Sachsen ein. Das entspricht etwa 20 Prozent der sächsischen Fläche. Damit ist es das größte Gebirge im Freistaat.

Rekordhalter unter den Landkreisen: 70 Prozent des Landkreises Mittelsachsen besteht aus Landwirtschaftsflächen. Der Erzgebirgskreis verfügt über 45 Prozent Waldanteil und die Landkreise Leipzig und Bautzen haben mit jeweils 4 Prozent die anteilsmäßig größte Wasserfläche.

Das Lausitzer Seenland ist die größte künstlich geschaffene Seenlandschaft Europas. In Sachsen erstreckt sich die Wasserfläche auf rund 350 km². Mit 12,7 km² ist der Bärwalder See der größte See im Freistaat.