Sachsens Geburtsstationen vor Schließung - Wege für Schwangere werden länger

Grimma/Breitenbrunn - In Sachsen gibt es bald womöglich noch weniger Kreißsäle. Die zwei Geburtshilfestationen in Grimma (Landkreis Leipzig ) und Erlabrunn im Erzgebirgskreis stünden vor dem Aus, sagt Stephanie Hahn-Schaffarczyk, Vorsitzende des Sächsischen Hebammenverbandes.

In Sachsen gibt es immer weniger Kreißsäle. © Swen Pförtner/dpa

"Damit nimmt die wohnortnahe Versorgung der Schwangeren weiter ab." Während in Erlabrunn, einem Ortsteil von Breitenbrunn, Ende des Jahres Schluss sein soll, sei die Situation in Grimma besonders unsicher.

Doch die Hebammen um Mandy Wendrich in Grimma möchten nicht aufgeben. "Richtung Mittelsachsen müssten Schwangere ohne uns deutlich längere Wege einplanen", sagt die Leiterin des freiberuflichen Teams am Krankenhaus Grimma, das Teil der Muldentalkliniken GmbH ist.

Als Unterstützung sind für die zwölf Geburtshelferinnen knapp 50.000 Unterschriften auf der Petitions-Plattform Change.org zusammengekommen.

Eine 40-minütige Autofahrt bis zur Klinik sei laut einer Empfehlung für Schwangere mit Wehen zumutbar. Wendrich: "Das erhöht das Risiko von ungeplanten Geburten im eigenen Zuhause, im Pkw oder Rettungswagen." Dabei sei es nicht unerheblich, wie ein Mensch geboren wird. "Wie Mutter und Kind aus der Geburt gehen, ist der Grundstein für alles Weitere."

Die schwierige Lage der Muldentalkliniken zwinge zu kurzfristigen Sparmaßnahmen, erklärt Geschäftsführerin Julia Alexandra Schütte die Schließungspläne in Grimma. Deshalb werde die Geburtshilfe vorübergehend am Standort in Wurzen gebündelt.

"Zwei Geburtshilfen in unmittelbarer Nähe muss man sich leisten können, und das können die Muldentalkliniken aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht", sagt Schütte. "Die Versorgungssicherheit steht dabei an erster Stelle, und sie ist gewährleistet." Die Umsetzung der Schließung erfolge umgehend, um möglichst zeitnah Spareffekte zu erzielen.