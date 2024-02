Sachsens härtester Streik: Schrott-Arbeiter in Espenhain seit 100 Tagen im Ausstand

Espenhain - Es ist Sachsens härtester Arbeitskampf: Seit dem 8. November ist der Großteil der Belegschaft des in Espenhain (Kreis Leipzig) ansässigen Schrottrecyclers SRW metalfloat im Ausstand. Am heutigen Donnerstag ist der 100. Streiktag - und ein Ende ist nicht in Sicht.