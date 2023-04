Sachsens Innenminister droht: Werden ukrainische Autos bald stillgelegt?

Dresden - Aufgrund des russischen Angriffskrieges flüchteten viele Ukrainer per Auto in die Bundesrepublik - auch in den sächsischen Freistaat. Häufig fehlt den Fahrzeugen hierzulande jedoch ein passender Versicherungsschutz. Jetzt will Sachsens Innenminister Armin Schuster (61, CDU) schonungslos gegen die ukrainischen Fahrzeughalter vorgehen.