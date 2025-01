Sachsens Prominenz beim Neujahrsempfang im Landtag

Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU) appellierte beim großen Atemholen vor dem täglichen Politikgeschäft des angebrochenen Jahres an den "Kompromissgeist für die Demokratie".

"Mein Anspruch ist es, dass der Sächsische Landtag ein Parlament der Möglichkeiten und der Zukunftsgestaltung ist", so Dierks in seiner ersten Neujahrsrede. Es gehe darum, eine "Lösungskultur aus anständigem fachpolitischen Streit zu etablieren und damit auch beispielhaft zu sein für eine Gesellschaft, die wahrscheinlich so aufgewühlt ist, wie sie es seit Jahrzehnten nicht mehr war".

Erste Nagelprobe dafür sei der Doppelhaushalt 2025/26. Trotz des allseitigen Konsenses, dass es damit schnell gehen müsse, wird der Beschluss wohl dauern. Vor dem Sommer ist damit nicht zu rechnen.