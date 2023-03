Sachsens Seelen sind so krank wie noch nie

Dresden - Depressionen, chronische Erschöpfung oder Ängste: Wegen psychischer Erkrankungen meldeten sich im vergangenen Jahr so viele Sachsen krank wie nie zuvor!

Allein im Zehn-Jahres-Vergleich sind Krankschreibungen wegen Depressionen und Ängsten in Sachsen um 40 Prozent angestiegen, im Bundesschnitt sogar um 48 Prozent!

Die psychisch bedingten Fehltage im Job haben bei Sachsens Beschäftigten im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. Mit 292 Fehltagen je 100 Versicherte gab es 2022 wegen Seelenleiden so viel Arbeitsausfall im Freistaat wie noch nie seit Erhebung der Zahlen vor 25 Jahren.

Den Rekord-Höchststand an Fehltagen deckt jetzt der neue "Psychreport" der Krankenkasse DAK auf.

Christine Enenkel (51), Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Sachsen: "In Arztpraxen wird besser diagnostiziert und der Grund einer Krankschreibung genauer attestiert - zum Beispiel als psychische Erkrankung. Dabei geht es weg von körperlichen Beschwerden wie Kreislauferkrankungen, Verdauungsproblemen und Rückenschmerzen, in denen sich psychische Erkrankungen häufig auch äußern." © DAK

Die meisten Ausfälle wegen psychischer Probleme wurden ausgerechnet bei Berufsgruppen entdeckt, die sich um das Wohlbefinden anderer Menschen kümmern.

So haben deutschlandweit Erzieher, Sozialpädagogen und Theologinnen zwei Drittel mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen als andere: 2022 bezogen auf 100 Versicherte waren es 494 Tage, bei Altenpflegekräfte 480 Fehltage.

Im Gesundheitswesen liegen die Zahlen mit 44 Prozent, in den öffentlichen Verwaltungen mit 20 Prozent sehr deutlich über dem Durchschnitt.

"Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden besonders unter den anhaltenden Belastungen von Corona, Krieg und Krisen", bewertet die Leiterin der sächsischen DAK-Landesvertretung Christine Enenkel (51) die spezielle Länderanalyse, die nächste Woche offiziell veröffentlicht wird.

"Betroffene finden aktuell deutlich schwerer wieder in ihren Berufsalltag zurück." Das habe auch mit Stigmatisierung zu tun. Enenkel: "Die Menschen sprechen in der Familie und der Arztpraxis mittlerweile zwar offener über Depressionen oder Ängste. Aber in der Arbeitswelt müssen wir noch mehr tun, damit psychische Probleme nicht tabuisiert werden."