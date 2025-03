Sachsens Skigebiete mit Winter halbwegs zufrieden

Oberwiesenthal/Altenberg - Am letzten Tag der sächsischen Winterferien tummelten sich Sonntag noch einmal viele große und kleine Skihasen auf den Abfahrtshängen des Erzgebirges in Altenberg, Holzhau und Oberwiesenthal. Auch in Loipen auf dem Kamm genossen Sportler noch Schnee und Sonnenschein. Die gesamte Ferien-Bilanz fiel trotzdem durchwachsen aus.