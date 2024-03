Sachsens Spediteure unter Druck: Landesverband warnt vor Kollaps

Sachsens Spediteure blicken mit Sorge in die Zukunft. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

In einem gemeinsamen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) wenden sie sich entschieden gegen die neue CO₂-Abgabe auf Kraftstoffe.

Diese führe mit dem bereits existierenden CO₂-Aufschlag zu einer Doppelbelastung und treffe Ostdeutschland besonders, da es im benachbarten Polen keinen solchen Aufschlag gebe.

Dazu kommen Kostenerhöhungen von bis zu 83 Prozent durch die Ausweitung der Maut für alle bundeseigenen Straßen, heißt es.