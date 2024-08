Sächsische Kommunen sorgen sich um den Nahverkehr

Der Dresdner Bürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) überreichte das Schreiben stellvertretend. © Norbert Neumann

Einer erfreulichen Entwicklung mit steigenden Fahrgastzahlen und der Einführung des Deutschlandtickets steht eine zunehmende Verunsicherung gegenüber, wie Personal-, Energie- oder Investitionskosten in Zukunft noch bezahlt werden können.



Um auf die missliche Lage hinzuweisen, übergaben am Freitag Dresdens Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) sowie die Führungsspitze der Dresdner Verkehrsbetriebe an Fraktionen des Landtags einen offenen Brief.

Der wurde unter anderem von den Oberbürgermeistern von Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und Zwickau unterzeichnet.