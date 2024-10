Bergwacht steckt Kletterer in den Sack, dann kommt der Heli

Bad Schandau - Das nasskühle Wetter kann in den Bergen auch die erfahrensten Wanderer überraschen! Am Mittwoch sorgte ein Tourist aus Köln für einen dramatischen Rettungseinsatz in der Sächsischen Schweiz .

Der 67-Jährige verlor am frühen Nachmittag nahe des Kletterzustiegs zum Gipfel "Elbtalwächter" die Orientierung, stürzte drei Meter in die Tiefe.

Zunächst seilte sich ein Retter vom Fuße des "Elbtalwächters" rund 15 Meter in die Tiefe zum Wanderer ab.

Weitere Einsatzkräfte steckten ihn in einen Bergungssack, in dem er per Rettungshubschrauber von der Wand gerettet und in ein Krankenhaus geflogen werden konnte.