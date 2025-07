Mit der Polizei auf Jagd nach illegalen Zündlern: Großeinsatz in der Sächsischen Schweiz

Bad Schandau - Sonnabend, 17 Uhr, auf einem Parkplatz am Rande Bad Schandaus: Während hier nur einzelne Wanderer vorbeikommen, treffen 19 Polizisten, vier davon aus Tschechien , und elf Ranger vom Nationalpark ein. Es geht auf die Jagd nach illegalen Feuern und deren Verursachern in der Sächsischen Schweiz .

Auf dem Boden ist Asche zu sehen: Wurde an dieser Stelle gezündelt? © Stefan Häßler

Alexander Nowak (37), Leiter der Nationalparkwacht, zieht mit Dieter Wünsche (68), dem Polizeimeister Nico Teuchert (24) und Oberfähnrich Radek Jandousky (38) von der Polizei aus Usti na Laben zum Falkenstein, einem beliebten Kletterfelsen im Schrammsteingebiet.

"Es hat schon etwas nachgelassen mit dem Boofen", sagt Nowak in der Boofe "Am Knaben". Trotzdem finden sie ältere Holzkohlereste dort. Bei der Umrundung des Falkensteins treffen sie auf einen Trupp Bergsteiger. "Wir wollten gerade ein Feuer machen", scherzt einer der Sportler.

"Nein, wir waren gerade im Aufbruch. Wir schlafen in der Freitaler Hütte." Man verabschiedet sich. Auf der Runde treffen Ranger und Polizei noch auf zwei junge Frauen, die gerade das Geländer übersteigen wollten. Auf den Hinweis, dass das nur ein Kletterzustieg für Bergsteiger sei, suchen sie einen neuen Weg.

Mittlerweile ist es 19.25 Uhr, nun gibt es Unterstützung aus der Luft: Neben einem Parkplatz zwischen Sebnitz und Bad Schandau landet der Polizeihubschrauber. "Es gibt offenbar einen Waldbrand in Böhmen", sagt Posthoff vom Nationalpark den Piloten. "Da müssen wir mal reingucken."

Allerdings wird die Luftunterstützung nur von kurzer Dauer sein. "Die Gohrischhheide braucht uns", sagt der Pilot. "Gegen 21 Uhr müssen wieder dort sein." So hebt der Helikopter mit einer Rangerin um 19.41 Uhr ab.

Für die Suche nach Feuern ist die Zeit eher ungeeignet: "Die Felsen sind noch heiß", erklärt Polizist Eißner. "Da sind Feuer über die Wärmebildkamera schwer zu erkennen." Zumal wegen des Wetters mit rund 30 Grad wohl nur wenige überhaupt ein Feuer entzünden würden.

Und so entdecken die Polizisten am Boden zwar zwei Wanderer in einer Boofe, aber bis 20.30 Uhr keine Feuer. Allerdings wurde Einsatz noch bis tief in die Nacht weitergeführt ...