Das sind die Höhepunkte des "Wintersterne"-Festivals in der Sächsischen Schweiz!

Zu den Höhepunkten zählt die 1. Pirnaer Winterhofnacht am 1. Februar, die in restaurierte, versteckte Innenhöfe zu Livemusik und Kulinarik einlädt.

Dazwischen entführt das Festival unter anderem in die Neustadthalle, auf die Schlösser Weesenstein, Prossen und Rammenau, in die Richard-Wagner-Stätten Graupa, in die Ottendorfer Hütte bei Sebnitz, die Heymannbaude in Kleinhennersdorf und ins Besucherbergwerk in Berggießhübel. Alle Programm-Infos unter: www.winter-sterne.de.