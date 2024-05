Millionenschaden in Böhmischer und Sächsischer Schweiz: Brandstifter war früher Parkranger

Mithilfe von Lösch-Helikoptern wurde versucht, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. © Robert Michael/dpa

Die Flammen waren damals auch auf den benachbarten Nationalpark Sächsische Schweiz übergesprungen.

Der Angeklagte räumte der Nachrichtenagentur CTK zufolge am Donnerstag vor dem Landgericht in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) ein, mehrere kleinere Brände an anderen Orten in der Böhmischen Schweiz und ihrer Umgebung gelegt zu haben.

"Den Nationalpark habe ich nicht angezündet", sagte der frühere freiwillige Parkranger demnach. Der Angeklagte habe bei seiner Aussage chaotisch und verwirrt gewirkt, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Gefährdung der Allgemeinheit und Sachbeschädigung vor. Der Anklage zufolge soll er in einer Zeit lang anhaltender Trockenheit und hoher Temperaturen in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2022 in der Grenzgemeinde Hrensko absichtlich ein Feuer entzündet haben.