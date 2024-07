Kleiner Grenzverkehr auf Schienen wird größer und feiert Jubiläum

Sebnitz - Zum Jubiläum kann gefeiert werden: Am Donnerstag gibt es die Linie U 28 zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik schon zehn Jahre. Die "Nationalparkbahn" fährt täglich mehrmals von Děčín über Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevna und Mikulášovice dolní nádr nach Rumburk.

Die U 28 bietet eine gute Verbindung zwischen dem Nationalpark Böhmische Schweiz und der Sächsischen Schweiz. © Lars Neumann/VVO/Archiv

"In Sebnitz passieren montags bis freitags im Tagesdurchschnitt rund 300 Fahrgäste die Grenze, an Wochenenden und Feiertagen sind es rund 400 Reisende", sagt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO).

Und weiter: "In Schöna sitzen an der Grenze rund 400 Fahrgäste täglich im Zug, an Wochenenden und Feiertagen bis zu 650."

Die Fahrgastzahl im Sebnitztal hat sich an Wochenenden mehr als verdoppelt und im Zeitraum Montag bis Freitag auf das 3,5-fache erhöht.