Todesdrama beim Ausparken: 85-Jähriger erfasst Ehefrau (†86)

Bad Gottleuba-Berggießhügel - Was für eine fürchterliche Tragödie. In Berggießhügel ( Sächsische Schweiz ) hat ein 85-Jähriger beim Ausparken seine eigene Frau (86) erfasst und tödlich verletzt.

Nach dem schrecklichen Unglück haben die Ermittler Markierungen an der Todesstelle angebracht. © Marko Förster

Der Mann wollte mit seinem Mercedes aus der Garage rückwärts aus der Garage fahren, doch dabei übersah er seine Ehefrau. Mit schrecklichen Folgen.

Als die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 14 Uhr zum Grundstück an der Straße Ladenberg in Bad Gottleuba-Berggießhübel gerufen wurden, war wohl schon alles zu spät. Die Retter konnten nichts mehr für die 86-Jährige tun. Sie verstarb noch an der Unfallstelle, hieß es von der Polizei.

Ein Nachbar berichtet: "Er fährt immer rückwärts aus der Garage raus. Eigentlich wartet seine Frau immer auf der rechten Seite, der Beifahrerseite."

Doch diesmal war es womöglich anders. Der Mercedes erfasste die Frau auf der Fahrerseite, drückte sie gegen das Tor der benachbarten Garage.