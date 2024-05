Rettung in der Sächsischen Schweiz: Kletterer stürzt 15 Meter in die Tiefe

Eine Klettertour am Hansenstein endete für einen Bergsteiger am Sonntag in einem Albtraum, als er rund 15 Meter tief stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Bielatal - Eine Klettertour am Hansenstein (Bielatal) endete für einen 32-jährigen Bergsteiger am Wochenende in einem Albtraum, als er rund 15 Meter in die Tiefe fiel und sich dabei schwer verletzte.

Da zwei Rettungshubschrauber bereits im Einsatz waren, mussten die Bergretter den 32-Jährigen am Boden ins Tal transportieren. © Marko Förster Der 32-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag gegen 13.50 Uhr am Klettergipfel Hansenstein etwa 15 Meter tief gestürzt und musste anschließend von der Bergwacht und dem Rettungsdienst versorgt werden. Das bestätigte DRK-Sprecher Kai Kranich am Morgen auf Nachfrage. Sieben Kameraden der Bergwacht Pirna, die am Wochenende Hüttendienst hatten, eilten dem Verunglückten zu Hilfe. Unter den Rettern befand sich auch ein Notfallsanitäter, der sofort mit der Versorgung des Bergsteigers begann. Die Situation wurde durch die Abwesenheit der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen und des Bundeswehr-SAR-Hubschraubers 87 aus Holzdorf erschwert, da beide bereits in anderen Einsätzen gebunden waren. Der Hubschrauber Christoph 38 der DRF Luftrettung Dresden verfügt nicht über eine Rettungswinde und konnte den Bergsteiger daher nicht direkt retten. So blieb den Rettern nur der bodengebundene Abtransport des 32-Jährigen zur Talstraße.

Ein Rettungswagen brachte den 32-jährigen Kletterer zur Ottomühle ins Tal. © Marko Förster

Bergwacht rettet 32-Jährigem mit schneller Reaktion das Leben