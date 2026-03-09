Als die Dunkelheit einbricht, bleibt zwei Kletterern in der Sächsischer Schweiz nur noch die eine Option …

Bad Schandau - Am Wochenende rückte die Bergwacht Sachsen aus, um zwei festsitzende Personen auf dem Kletterfelsen "Vorderer Torstein" zu retten.

Zwei Kletterer wurden am Samstagabend von der Dunkelheit überrascht. Die Bergwacht rückte aus. © Marko Förster

Es waren zwei optimistische Kletterer, die voller Zuversicht am Samstag hoch hinauf zum Gipfel steigen wollten. Doch als sich ganz langsam das Dunkel der Nacht über die Sächsische Schweiz zu legen begann, sollte ihr sportlicher Ausflug eine abrupte Wendung nehmen.

Auf halbem Weg nach oben ereilte die zwei die Erkenntnis: Solange es noch hell sein wird, werden sie die Spitze wohl nicht mehr erreichen. Die logische Schlussfolgerung: abseilen und umkehren.

Doch das Schicksal hatte andere Pläne für das Duo und so verklemmte sich beim Abstieg ihr Seil. Fest saßen die zwei und was ihnen blieb, war der Griff zum Hörer.

Gegen 19.30 Uhr kamen ihre Retter in Form der Bergwacht zu Hilfe.