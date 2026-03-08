Banner an Basteibrücke aufgetaucht: Was hat es mit gefordertem "Frauen*Streik" auf sich?

Sächsische Schweiz - Ein paar "Wander*innen aus der Sächsischen Schweiz" haben die Nase voll. Nicht etwa vom Bergpanorama rund um den Kurort Rathen, sondern vom Umgang mit Frauen - und das weltweit. Deshalb fühlte sich der Trupp genötigt, zum heutigen Frauentag Flagge zu zeigen.

Eines der Plakate wurde prominent an der Basteibrücke gezeigt. © privat

"GENUG! 8./9.03. FRAUEN*STREIK" ist auf dem Banner zu lesen, der äußerst prominent, nämlich mitten an der Basteibrücke, am Sonntagmorgen gezeigt wurde.

Zudem seien an verschiedenen Aussichtspunkten in der Sächsischen Schweiz "Infotafeln zu Frauen*rechten" angebracht worden.

Auf den rosafarbenen, laminierten Zetteln wird für Gleichberechtigung, Teilhabe und Selbstbestimmung geworben. Zudem über den "Internationalen Frauen*streik" informiert.

Wie die "Wander*innen" mitteilten, stehe beides in Zusammenhang mit der Kampagne ENOUGH!.