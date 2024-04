Sächsische Schweiz: Rettungshelikopter fliegt verletzten Wanderer ins Krankenhaus!

Bad Schandau - Am gestrigen Dienstag wurde ein Wanderer (63) in der Sächsischen Schweiz nach einer Beinverletzung von der Bergwacht gerettet.

Bei Schmilka verletzte sich ein 63-jähriger Wanderer am Bein. © Marko Förster

Eine fünfköpfige Alarmgruppe der Bergwacht Bad Schandau wurde gegen 11 Uhr wegen eines verletzten Wanderers bei Schmilka alarmiert, erklärte Kai Kranich vom DRK-Landesverband Sachsen gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen.

Der 63-Jährige bekam infolge seiner Verletzung am Bein "internistische Probleme" und wurde anschließend per Winde von einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus eingeflogen.

Nähere Angaben zur Verletzung lagen nicht vor.

Bildaufnahmen zeigen, wie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte ihre Position mit einer Rauchfackel für den Helikopter sichtbar machen.

Der verletzte Senior liegt unterdessen wohl verpackt in der Rettungswinde.