Selten und wunderschön: Polarlichter auch über der Sächsischen Schweiz

Sächsische Schweiz - Polarlichter sind vielen ein Begriff. Dass diese auch in Deutschland beobachtet werden können, ist hingegen eher selten der Fall. In der Nacht zum Freitag bot sich jedoch ein farbenfrohes Spektakel am Himmel.

Das frohe Farbenspiel ist an unserem Nachthimmel eher selten zu beobachten. © EHL Media/Tim Meyer

In Teilen Deutschlands konnte man in der vergangenen Nacht erneut Polarlichter bestaunen, so auch in Sachsen.

In der Nähe vom Königstein etwa, in der Sächsischen Schweiz, konnte das Funkeln am Nachthimmel eindeutig vernommen werden, wie die Bilder zeigen.

Polarlichter sind vor allem in Finnland, Island oder Norwegen vorzufinden.