21.06.2024 09:30 Über Stock und Stein und mit toller Aussicht: Herbstwanderung lockt bald wieder!

Am 8. September zieht Sachsen Wanderschuhe an: Zur neunten MOPO-Herbstwanderung geht es in den Raum Königstein in der Sächsischen Schweiz.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Am 8. September zieht Sachsen Wanderschuhe an: Zur neunten MOPO-Herbstwanderung geht es im Raum Königstein in der Sächsischen Schweiz über Stock und Stein. Wandervögel sollen mit Ausblicken über Felsen und Festung belohnt werden. Wandern ist des Sachsen Lust. © Holm Helis Ihr habt die Wahl zwischen drei verschiedenen Routen über 12, 18 oder 24 Kilometer. Die Streckenführung wurde mit Sachsenforst abgestimmt, ist wohlüberlegt: "Wir achten darauf, dass es eine gute ÖPNV-Anbindung und ein geeignetes Wegenetz gibt. Und die Natur muss etwas hergeben", erzählt Streckenorganisator Michael Grabowski (58). Er garantiert gute Sicht auf Lilien- und Pfaffenstein sowie die Festung Königstein auf allen drei Routen. Hinzukommen weitere Highlights wie die Nikolsdorfer Wände auf der 18 Kilometer- oder der Napoleonstein auf der 24-Kilometer-Route.

Dieses Jahr sollen außerdem einige Höhenmeter zu überwinden sein. "Das macht den Reiz aus", findet Grabowski, der selbst 20 Jahre Alpin-Erfahrung hat. Sachsen Lichterschau "Lumagica" am Schloss Lichtenwalde abgesagt! Zauderern gibt er Entwarnung: "Wer sich gesund fühlt, wird keine Probleme haben. Die kurze Strecke sollte auch für ältere Leute und Kinder machbar sein." Sanitäter und Helfer auf den Routen sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen, für Verpflegungspunkte ist ebenfalls gesorgt. Im Startpaket gibt's Gutscheine, T-Shirt und mehr 12, 18 oder 24 Kilometer - welche Strecke traut Ihr Euch zu? © PR Wie schon im vergangenen Jahr rechnen die Organisatoren mit rund 1000 Teilnehmern aus ganz Sachsen. Der Vorverkauf (MOPO-Leser erhalten Rabatt) ging schon los, die ersten Starterpakete wurden bereits verschickt. Das Startgeld beträgt ab 24 Euro. Das Paket beinhaltet: Streckenkarte mit Stempelkarte, ein tolles Wander-T-Shirt mit der Aufschrift "Loof'n is guddi", ein VVO-KombiTicket, dazu Imbiss- und Getränkegutscheine sowie eine Finisher-Medaille. Mehr Infos unter sachsen-wandert.de.

Titelfoto: Holm Helis