Sächsischer Gründerinnen-Preis: Mit dieser Idee räumt eine Frau aus Mittweida ab

Chemnitz - Am Samstagabend wurde der Sächsische Gründerinnenpreis in Chemnitz verliehen. Dieses Jahr geht er nach Mittweida und Leipzig .

Die Forensikerinnen Vivien Dehne (23, l.) und Mirijam Steinert (38) posieren mit den Büro-Hunden Eddy und Carli. © Kristin Schmidt

Forensikerin Mirijam Steinert aus Mittweida hat eine der mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnungen von Gleichstellungsministerin Katja Meier (45, Grüne) bekommen.

Ihr Unternehmen "FZ forensic.zone" durchsucht Datenträger, relevante Bilder oder Chats auf kriminelle Inhalte in den Bereichen Kinder- und Jugendpornografie und sexueller Missbrauch.

Die Daten werden dann für Strafverfolgungsbehörden oder Anwälte ausgewertet.

Ihr überwiegend weibliches Team greift damit überlasteten Ermittlungsbehörden unter die Arme und plant in Zukunft zudem ehrenamtliche Präventionsarbeit an Schulen, so die Jury.