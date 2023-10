"Safran-Straße" soll neue Attraktion in Mitteldeutschland werden

Der Gartenbauexperte Harald Alex hat für den Anbau von Safran, eines der teuersten Gewürze der Welt, rund 13.000 Knollen auf 130 Quadratmeter angepflanzt. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Wie Gartenbauexperte und Mit-Initiator Harald Alex aus Döbrichau (Nordsachsen) erklärte, wolle man gemeinsam mit Altenburger Safran-Experten bis 2025 eine "Straße des Safran" aufbauen. Diese soll sich mit verschiedenen Veranstaltungen über die drei Bundesländer erstrecken und ein neues touristisches Angebot darstellen.

Harald Alex baut selbst im eigenen Garten in Döbrichau Safran an. Damit sei er in Sachsen bisher der Einzige. Jedoch soll der Safran-Anbau weiter zunehmen, wie Alex erklärte. Bereits vor Jahrhunderten habe es unter anderem im damaligen Fürstentum Altenburg Safran-Gärten gegeben.

Anlässlich des 500. Todestages von Kurfürst Friedrich der Weise soll das Projekt 2025 starten. Die "Straße des Safran" werde unter anderem durch das thüringische Altenburg, das nordsächsische Torgau und Annaburg in Sachsen-Anhalt führen.

Die Idee zu diesem Projekt geht laut Alex auf den Torgauer Safran-Tag zurück, der vergangenes Jahr im Rahmen der Landesgartenschau zum ersten Mal stattfand. Unterstützt werden soll das Ganze vom Leader-Management des Sächsischen Zweistromland-Ostelbien. Wie ein Sprecher des Leader-Managements mitteilte, sei man bereits mit Harald Alex und anderen Initiatoren im Gespräch.