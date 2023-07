Salam! Immer mehr Ärzte aus Syrien heilen (in) Sachsen

Leipzig/Dresden - Die Zahl syrischer Ärzte in Sachsen hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, obwohl der Freistaat für viele nicht eben eine Traum-Destination ist. Beides hat gute Gründe.

Das Leipziger Herzzentrum: Nur die Besten haben hier eine Chance. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Aber die Anerkennung als Arzt dauert für Ausländer in Sachsen lange, laut Bundesregierung im Schnitt 359 Tage. "In Schleswig-Holstein erhält ein Antragsteller innerhalb eines Tages seine Anerkennung", monierte der Leiter der Techniker Krankenkasse Sachsen (TKK), Alexander Krauß (47), bereits im März und forderte Konsequenzen.

Inzwischen ist klar, wo Hussein Alyahoud seine Zukunft verbringen wird. In einer Nacht im Herbst vergangenen Jahres schickt er eine Online-Bewerbung ans Leipziger Herzzentrum, früh um sieben kommt die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Es klappt, er wird Assistenzarzt.

Fast wäre es anders ausgegangen. Alyahoud wollte eigentlich nicht in Sachsen bleiben. Als ihn seine Eltern während seines Jobs am Krankenhaus in Freiberg besuchen, wird seine Mutter zweimal öffentlich beleidigt, regelrecht diskriminiert.

Hussein will weg aus dieser Atmosphäre. Den Job in NRW, den er bereits in der Tasche hat, lässt er nur sausen, weil der ärztliche Direktor am Herzzentrum für ihn eine der größten Koryphäen in ganz Europa ist.