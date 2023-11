Sanitäterin, Sängerin und Double: Sächsin tritt als Kerstin Ott auf

Sie putzte zehn Jahre lang nachts Flugzeuge auf dem Leipzig-Halle-Airport, qualifizierte sich vor vier Jahren zur Rettungssanitäterin und lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung.

Deshalb macht sie neben der Kerstin-Ott-Cover-Show auch ihr eigenes Ding, brachte sogar ihre erste Single heraus. In dem Song "So wie du bist" geht es um Vorurteile und Schönheitsideale, um Ablehnung in der Gesellschaft, weil sie mit einer Frau zusammenlebt. Ihre gute Laune und offene Art bei und mit der Musik lässt sie sich deshalb nicht nehmen.

Im Gegenteil, Janine Frei verbreitet sie genauso wie Kerstin Ott. Und sie gibt auch zurück. So tritt Janine Frei regelmäßig in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen sowie erst kürzlich beim Benefizkonzert für die in Brand gesteckte Stadtkirche Großröhrsdorf auf.