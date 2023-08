Schlechter Start ins neue Schuljahr: Akuter Lehrermangel in Sachsen!

Dresden - Zum Schuljahresstart in Sachsen präsentiert das Kultusministerium Selbstlernmodule für Schüler der Klassen 3 bis 13 und insgesamt 1120 neue Lehr- und pädagogische Fachkräfte. Lehrer fehlen trotzdem. Vor allem an den weiterführenden Schulen und auf dem Land.

Bei den Neueinstellungen räumte der Minister ein, er hätte sich mehr neue Lehrer gewünscht. Zielvorstellung seien 1300 neue Lehrkräfte gewesen. Mehr habe die Bewerberlage aber nicht hergegeben. In den Grundschulen sei man beim Personal vergleichsweise gut aufgestellt, sagte Piwarz.

"Die Module ermöglichen den Schülern einerseits ein cooles Lernen und entlasten andererseits die Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung", sagte Kultusminister Christian Piwarz (48, CDU) am Donnerstag.

Bis dato gibt es Selbstlernmodule für die Klassen 3 bis 13. Maximal 10.000 Schüler können damit gleichzeitig lernen. © picture alliance/dpa/Arne Deder

Die Oberschule bleibe das große Sorgenkind. In Ostsachsen und im Erzgebirge sei der Mangel besonders spürbar - mit Ausnahme von Grundschullehrern im Erzgebirge.

Neu ist im kommenden Schuljahr auch die schrittweise Auflösung der Spezialklassen für Migrantenkinder (mit Deutsch als Zweitsprache, DAZ). Ab der Stufe 2 sollen die ausländischen Schüler in erster Linie in Fächern wie Sport, Musik oder Kunst in die Regelklassen integriert werden.

Die Folgen seien noch nicht vollständig absehbar, so Piwarz.

Derzeit besuchen rund 9200 ukrainische Schüler sächsische Schulen. Die Gesamtzahl liegt bei rund 536.000 Schülerinnen und Schülern.