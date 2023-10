Schleuser flüchtet vor Polizei: Ermittler suchen nach Zeugen

Die Bundespolizei musste einen 32-jährigen Georgier verfolgen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Dank eines Bürgerhinweises wurde die Bundespolizei am Mittwochvormittag auf einen schwarzen VW Touareg mit polnischer Zulassung aufmerksam, der mehrere Personen an der Bundesstraße 6 in Kubschütz abgesetzt haben soll.

Daraufhin griffen die Beamten gegen 11 Uhr zwei Türken (19 und 25 Jahre alt) auf, die keine Grenzübertrittdokumente vorweisen konnten.

Derweil wurde das Schleuserfahrzeug von der Bundes- und Landespolizei in Löbau gesichtet. Die Beamten nahmen die Verfolgung des VW auf der B6 auf.

Die Fahrt endete schließlich in Markersdorf, wo der 32-jährige Georgier sein an der Front beschädigtes Auto stehen ließ und zu Fuß weiter floh. Er wurde dann von einem Ford Focus eingesammelt, in dem vier weitere Georgier saßen. Sie wollten weiter nach Polen flüchten.

Auf der A4 bei Görlitz war aber Schluss: Die Bundespolizei stoppte den Ford und nahm den Schleuser fest.