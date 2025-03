Schluss mit schlechter Laune! Sachsen stürzt sich ins Faschings-Vergnügen

Radeburg - "Rabu! Rabu! Rabu!" - der Schlachtruf der Radeburger Karnevalisten donnerte am Sonntag laut und lauter durch die Zille-Stadt. Bis zu 30.000 Menschen waren vor Ort, um bei bestem Frühlingswetter den Faschingsumzug durch die Stadt und das närrische Leben zu feiern. Auch anderswo in Sachsen war der Andrang bei Faschingsveranstaltungen rekordverdächtig groß.

Auch in Plauen und Leipzig gab es gestern Faschingsumzüge. Zu letzterem hatte sich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU ) angekündigt. In Oberwiesenthal war Skifasching angesagt - ein Besuchermagnet!

Wer heute noch Rosenmontag und Fasching feiern möchte: Konfetti, gute Laune und Partystimmung sind garantiert bei den Umzügen in Wittichenau (Landkreis Bautzen) und in Döbeln (Mittelsachsen). In der Lausitz beginnt der Umzug pünktlich um 13.30 Uhr. Rund 1000 Karnevalisten in rund 100 Bildern und über 20 sehenswerten Festwagen werden erwartet.

In Döbeln startet die Rosenmontagsparty 14.30 Uhr auf dem Obermarkt. Der Umzug setzt sich 16 Uhr in Bewegung.