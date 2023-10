Schon fünf Miezen verschwunden! Sächsischer Ort zittert vor Katzenfänger

Tereza Dreßler (41) sucht verzweifelt nach ihren Katzen. © Matthias Weber

Seit sechs Jahren wohnt Tereza Dreßler mit ihrer Familie in der Nordstraße in Seifhennersdorf (gut 3500 Einwohner). Mit ins Haus zog Katze Lili (13).

"In ihrem Alter ist sie immer beim Haus geblieben", so die Katzen-Freundin. "Trotzdem war sie am 2. September 2021 plötzlich weg."

Schon das kam ihr seltsam vor, doch dabei blieb es nicht.

Als neue Katze zog Trixi (2) ein. "Das war keine Streunerin, auch war sie kastriert", sagt Dreßler. "Doch Mitte September 2022 war auch sie verschwunden."

Auch um die Kinder zu trösten, schaffte sie im November 2022 zwei kleine Katerchen an. Doch auch diese verschwanden kein Jahr nach Einzug: "Oskar verschwand am 11., Charlie am 12. Oktober", so die Seifhennersdorferin.

"Das ist doch nicht normal, dass innerhalb von zwei Jahren vier Katzen, die keine Streuner waren, verschwinden!"