Schutzzäune an Straßen in Mittelsachsen aufgestellt

Freiberg - Kröten und Co. gehen wieder auf Wanderschaft. Damit die Tiere gefahrlos an ihre Laichplätze gelangen, werden nun in Mittelsachsen Schutzzäune aufgebaut.

In Mittelsachsen werden an zahlreichen Straßen solche Schutzzäune für Amphibien aufgebaut. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Amphibien plumpsen an den Schutzzäunen in Eimer. Die Naturschutzbehörde bittet darum, wer solche Eimer entdeckt, die Finger davonzulassen. Ehrenamtliche Helfer schauen zweimal täglich, ob sie Kröten oder andere Tiere in den Behältern befinden. Die Amphibien werden dann nach Art und Geschlecht bestimmt, gezählt und durch die Behörde erfasst. Dann werden sie über die Straße in Sicherheit gebracht.

Wie lange die Schutzzäune stehen bleiben, ist noch ungewiss. Im vergangenen Jahr hielt die Wanderzeit von Kröten und Co. recht lange an, weswegen die Zäune auch sehr lange an den Straßen standen. Im Durchschnitt waren es acht Wochen.

"Dies war dem Wetter geschuldet, das entweder zu kalt oder zu trocken für die Amphibienwanderung war, denn Amphibien benötigen für ihre Wanderung eine Nachttemperatur von wenigstens fünf Grad und Regen", erklärt der Leiter des Referates Naturschutz Udo Seifert.